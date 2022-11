Hommage an den Großmeister des Bandoneons

Lorch. Tango Mundo ist zu Gast in der Konzertreihe „Musik in Lorch“ und nimmt das Publikum am Samstag, 19. November, 20 Uhr, im Bürgerhaus Schillerschule mit auf eine musikalische Reise über den großen Teich.

Schon seit den legendären Zeiten von Tango Five beschäftigen sich Bobbi Fischer und Veit Hübner mit der Welt des Tangos. Vor allem die jahrelange, intensive Zusammenarbeit mit Raul Jaurena, dem im letzten Jahr in New York verstorbenen Großmeister des Bandoneons, hat ihren Blick auf diese Musik immer mehr geweitet.

So wie Astor Piazzolla den traditionellen Tango neuen Einflüssen geöffnet und auch Raul diesen Weg konsequent weiterverfolgt hat, so nimmt das um den Saxophonisten Didi Kraus und den Sänger und Gitarristen Klaus-Dieter Mayer zum Tango Mundo ergänzte Ensemble die musikalischen Landschaften in den Blick, die sich um den Tango herum ausbreiten.

Und so bereisen die vier Musiker von Buenos Aires aus auch mit Bossa Nova die Gegenden um Rio und New York und mit großer Lust auch die Weiten des Jazz. Und doch steht mit dem Programm des Abends der Tango im Zentrum dieser Hommage an ihren Freund Raul Jaurena.

Eintrittskarten zu 20 Euro gibt es per E-Mail an tickets.musik-in-lorch@gmx.de und an der Abendkasse.