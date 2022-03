Welzheim. Die Kultursäule Welzheim lädt am Samstag, 26. März, 20 Uhr, zu einem Frühjahrskonzert mit dem Ensemble Wort & Ton in die Eugen-Hohly-Halle ein. Auf dem Programm steht „Süden“, eine Hommage an den Süden in Wort und Ton.

Mit dem Programm „Süden“ werden die Besucherinnen und Besucher von den Künstlern Michael Stülpnagel (Sprecher), Andreas Baumann (Klavier) und Uriel Stülpnagel (Cello) durch Text und Musik in ein sommerliches und freundliches Klima entführt.

Die Texte stammen von Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal und Kurt Tucholsky und handeln von Geschichten im und um den Süden, Begegnungen im Süden, der Liebe und den Träumen.

Südliche Rhythmen und Melodien von Isaac Albéniz, Claude Debussy, Astor Piazzolla und Enrique Granados wecken positive Erinnerungen. Der schmeichelnde Klang des Cellos und die mal sanften und dann wieder kräftigen Klavierakkorde erzeugen in Kombination zu den Texten einen echten Hörgenuss.

Michael Stülpnagel, Sprecher des Ensembles, ist Sprechererzieher an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart und tritt in verschiedenen Funktionen in Rundfunk, Theater und Kinos auf.

Die beiden Musiker Uriel Stülpnagel (Cello) und Andreas Baumann (Klavier) sind Absolventen der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Beide sind Musikpädagogen und musizieren in verschiedenen Ensembles im süddeutschen Raum.

Einlass ist um 19 Uhr. Eine kleine Bewirtung vor dem Beginn der Vorstellung (ohne Pause) wird angeboten. Die aktuellen Corona-Regeln müssen beachtet werden.

Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Limesbuchhandlung Welzheim,0 71 82/92 93 68, bestellt oder gekauft werden. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 21 Euro, an der Abendkasse 27 Euro, ermäßigt 23 Euro.