Hommage an Kindheit und Jugend

Schorndorf. Die Berliner Singer-Songwriterin Juli Gilde tritt am Freitag, 25. Februar, 20.30 Uhr, in der Manufaktur im Hammerschlag auf. Ihren ersten Song schreibt sie im Alter von neun Jahren für die Hochzeit einer Verwandten.

Mit 15 bewirbt sie sich bei der ZDF-Show „Dein Song“ und schafft es ins Finale. Zwei Jahre später wird sie Preisträgerin des „Treffens der jungen Musikszene“ der Berliner Festspiele. Und beginnt im Jahr 2020 die Arbeit an ihrer Debüt-EP, zusammen mit dem langjährigen TV-Noir-Tonmann Simon Gordeev als Produzent.

Den Auftakt der EP und auch die Single bildet „Stadtrand“, eine Hommage an die Kindheit und Jugend der Künstlerin in Buchholz bei Berlin: „Wir hatten falsche Namen und Mörderspiele, illegale Fahrradrennen bis zur Eisdiele“ lauten die ersten Zeilen des Refrains und genauso spannend und aufgeregt klingt auch der Song. An einem Sommertag durch Felder streifen, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, um dann abrupt am Bauzaun stehen zu bleiben, wo große Baumaschinen „die Wiesen foltern“.

Der Eintritt kostet 12 Euro plus Gebühr im Vorverkauf (www.club-manufaktur.de), 16 Euro an der Abendkasse und 10 Euro für Mitglieder.