Hot-Jazz-Revival-Band mit Jazz des alten New Orleans der 20er

Waiblingen. Die Hot-Jazz-Revival-Band spielt am Sonntag, 24. Juli, ab 11 Uhr im Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen temperamentvollen Jazz des alten New Orleans der 20er-Jahre.

Die Hot-Jazz-Revival Band nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Reise in die Zeit des Swing von Benny Goodman und Duke Ellington. Das Repertoire wird ergänzt durch wunderschöne Bossa Novas, Boogie Woogies und durch Titel von Frank Sinatra, Ray Charles, Fat’s Domino und viele andere bekannte Interpreten.

Das verspricht Gute-Laune-Swing an einem wunderbaren Sommersonntagmorgen!

Bei unsicherem Wetter informieren sich Interessierte bitte im Internet auf www.biergarten-schwaneninsel.de oder auf Facebook, ob das Konzert im Biergarten Schwaneninsel stattfindet.

Der Eintritt ist wie immer frei!