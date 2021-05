„Ich bin Sophie Scholl“

Stuttgart. Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl holt ein Instagram-Projekt von SWR und BR die Widerstandskämpferin aus den Geschichtsbüchern ins Hier und Jetzt.

Im Kanal @ichbinsophiescholl lässt die 21-jährige Sophie Scholl, gespielt von Luna Wedler, ihre User hautnah, emotional und in nachempfundener Echtzeit an den letzten zehn Monaten ihres Lebens teilhaben.

Erwachsenwerden mitten im Krieg, zwischen der ersten großen Liebe und den Zwängen der Diktatur: Luna Wedler als Sophie Scholl lässt die User ganz direkt in ihren Alltag als Studentin in München eintauchen und nimmt sie mit auf ihre Reise in den Widerstand gegen Krieg und Gewaltherrschaft.

Via Instagram werden die User Zeugen der Überraschungsparty, die Sophies Bruder Hans zu deren 21. Geburtstag veranstaltet. Erleben, wie sie in den jungen Widerstandskreis der Weißen Rose eintaucht. Durchleiden mit ihr den Zweifel an ihrer Liebesbeziehung mit ihrem Freund Fritz, der als Offizier im Russlandfeldzug dient.

Dabei nutzt Sophie auf ihrem Kanal @ichbinsophiescholl alle Tools, die Instagram bietet, zeitversetzt in die NS-Diktatur. Eine junge Frau, mit der sich Digital Natives von heute auf eine besondere Zeitreise begeben.

Sophie Scholl wurde am 18. Februar 1943 im Alter von 21 Jahren festgenommen, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Flugblätter der Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ an der Münchner Universität verteilte. Vier Tage später wurden die Geschwister Scholl und ihr Mitstreiter Christoph Probst von den Nazis hingerichtet.

Basis des Projekts sind laut SWR die Briefe und Aufzeichnungen, die Scholl von Ende 1937 bis zu ihrer Hinrichtung schrieb und die einen intimen Einblick in ihren Alltag gewähren.