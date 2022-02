„Ich – Kunst – Du“: Bilder und Skulpturen

Rechberghausen. Die Schwäbisch Haller Künstlerin Christa Schmid-Ehrlinger und der Bildhauer Michael Schützenberger aus Streich/Berglen stellen von Sonntag, 6., bis Sonntag, 27. März, in der Kulturmühle Rechberghausen zum Thema „Ich – Kunst – Du“ dialogisch aufeinander bezogene Bilder und Skulpturen aus.

Diese spielen mit den verschiedenen historischen Raumsituationen des Mühlenmuseums.

Vernissage ist am Sonntag 6. März, 11 Uhr, in der Kulturmühle, Bahnhofstraße 3. Rudolf Schmid führt in die Ausstellung ein.

Schützenbergers Skulpturen des menschlichen Körpers, die Arm- und Bein-Torsi und die gegenständlichen wie abstrakten Köpfe verweisen auf die Zusammenhänge des Geistig-Seelisch-Psychischen zum Leiblich-Fleischlichen.

Schmid-Ehrlingers nichtgegenständliche Acrylbilder fokussieren auf den Zusammenhang von körperlicher Bewegung und Sehen beziehungsweise Wahrnehmen.

Diese beiden künstlerischen Positionen berühren sich gegenseitig. Sie machen sichtbar, dass Geist, Seele und Psyche, um sich zu verkörpern, grundsätzlich Linie, Rhythmus und Raum benötigen. Skripturale Zeichen in den Bildern und deren Erweiterung zu Bildflächen weisen darauf hin, dass Körperbewegungen eine Grundbedingung des Menschseins sind.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 27. März, an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet und bietet an den Sonntagen jeweils um 14.30 Uhr ein spannendes Begleitprogramm.

Begleitprogramm

Am Sonntag, 13. März, geht es um die Frage „Raum oder Fläche?“ – Kunstbetrachtung aus verschiedenen Perspektiven mit Christa Schmid-Ehrlinger und Michael Schützenberger.

Zum Thema „Literarische Performance“ lesen Michael Schützenberger und Christa Schmid-Ehrlinger am Sonntag, 20. März, ausgesuchte Texte zur Kunst.

Eine Woche später, am 27. März, werden Christa Schmid-Ehrlinger und Michael Schützenberger von Doina Apostol und Rudolf Schmid interviewt.