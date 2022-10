Ideenreiches Kunst-Sinn-Festival

Welzheim. Ein Tal voller Musik, Kleinkunst, Lachen und Staunen ist am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, in der Laufenmühle zwischen Rudersberg und Welzheim geboten. Ideenreich und vielfältig sind die Attraktionen, mit denen auf dem Gelände des Vereins Christopherus aufgewartet wird.

Das Festival findet am Samstag von 10 bis 19 Uhr statt, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Diesmal dreht sich alles um das Thema „Perspektiven“.

Ein Blick in das Festival-Programm zeigt die Liebe zum Detail: mit Live-Musik an wechselnden Orten, vielen Programmen und Workshops zum spontanen Mitmachen, liebevollen Werkstattprodukten, Tierbegegnungen, verlockenden kulinarischen Köstlichkeiten – und vielem mehr.

Jeweils mehrfach am Tag erklingen auf dem neuen Dorfplatz im oberen Gelände Melodien und Rhythmen – liebevoll bespielt zum Beispiel von Felice & Cortes mit einer Show unter anderem mit Jonglage während des Schlagzeugspielens!

The Horsemen, ein französisches Straßen-Kleinkunst-Ensemble, präsentiert mit Reitern und ihren „Pferden” einen Springreit-Contest und zaubert ganz sicher ein Lachen ins Gesicht der Besucher.

Für die schon traditionelle Modenschau konnten zwei hochklassige regionale Partner gewonnen werden: Riani und Jakob Concept Store, beide aus Schorndorf. Menschen mit Behinderungen führen dabei aktuelle, luxuriöse Mode sowie nachhaltige Mode von kleinen Fashionbrands und Start-Ups aus der Region vor.

Internationales und inklusives Theater

Die internationale und inklusive Theater-Performance in Kooperation mit dem Teatro la luna nel Pozzo (Apulien) ist sicherlich einer der Höhepunkte des Kunst-Sinn-Festivals: Menschen mit und ohne Behinderung aus Italien und aus der Laufenmühle entwickeln unter der künstlerischen Leitung von Robert McNeer und Pia Wachter und ihrem Team gemeinsam ein Theaterstück, das eine bewegende Geschichte erzählt.

Wer Spaß an der Bewegung und Lust auf einen inklusiven Tanz-Workshop hat, ist hierzu an beiden Tagen herzlich eingeladen. Jeweils von 11 bis 12 Uhr führt Tanzpädagogin Pia Tigges interessierte Gäste in das freie Tanzen ein. Hierzu wird eine Voranmeldung empfohlen unter0163/4 25 23 04 oder p.tigges@laufenmuehle.de.

Nutzen lässt sich das Kunst-Sinn-Festival ebenso, um Informationen zu attraktiven Arbeitsplätzen in der Laufenmühle, freien Betreuungsplätzen und zur Inklusionsarbeit der Einrichtung zu bekommen.

Im Tages-Eintrittspreis von 14 Euro, ermäßigt 11, für Familien 38 Euro ist neben dem Genuss aller Konzerte, Workshops, Kleinkunst- und Mitmach-Aktionen auch der Eintritt ins Erfahrungsfeld der Sinne Eins+Alles enthalten.