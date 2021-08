Ihre Musik als Ort ohne Angst

Schorndorf. Albertine Sarges verbindet in ihrer Musik Referenzen an die 70er und 80er mit feministischen Texten. Am Samstag, 7. August, ist die Musikerin um 20.30 Uhr open air im Club Manufaktur im Hammerschlag zu Gast.

Ihr Album „The Sticky Fingers“ wurde am 29. Januar veröffentlicht und prompt zum BBC6 Music Album Of The Day gewählt.

Albertine wuchs im Post-Wende-Kreuzberg auf und spielte ihr Album in Neukölln ein - und von hier aus erstrecken sich ihre Themen über feministische Theorie, Bisexualität und Gender-Stereotypen bis hin zu mentaler Gesundheit.

Diese Themen erkundet sie mit einem spielerischen und chamäleonartigen Antlitz: von Viv-Albertine inspiriertem Post-Punk und kaleidoskopischem Dream-Pop zu rauen Gitarren und an Tune-Yards erinnernder Vokalakrobatik.

„Es gibt definitiv eine Bipolarität, sogar in den Liedern selbst“, sagt sie. „Meine Musik kann unberechenbar sein, aber das ist einfach meine Natur! Sie hat ein Gefühl der Freiheit, das mein Publikum zu erreichen scheint. Es ist ein Ort ohne Angst.“

Der Eintritt ist frei - der Kescher (Abstand) geht um.