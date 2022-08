Im Geiste von Django Reinhardt

Spiegelberg. Noch einmal grillen und chillen auf der Kabirinett-Wiese: Die letzte Möglichkeit, beim Lümmelpicknick auf der Wiese direkt neben dem Theater in Großhöchberg einen Sommerabend zu verbringen, ist am Sonntag, 28. August, ab 17 Uhr mit dem Gismo-Graf-Quartett.

Erst 28-jährig, kann Gismo Graf auf eine sagenhafte Karriere mit zahlreichen Konzerten und Tourneen weltweit und auf bisher vier Album-Produktionen zurückblicken und hat als Gitarrist in der Gypsy- und Jazz-Szene bereits einen Spitzenplatz eingenommen. Somit gehört er zweifelsfrei zu den besten Gypsy-Jazz-Gitarristen der Gegenwart.

Mit Charisma und jugendlichem Charme führt er die Tradition fort, die ihm Joschi Graf – Gismos Vater, Mentor und Ensemblemitstreiter – in die Wiege gelegt hat: die mitreißende Spielart im Geiste des großen Django Reinhardt.

Gismo Graf ist einer der jungen Wilden, die mit feinfühligem Respekt vor der Vergangenheit dem Gypsy-Jazz ein zeitgemäßes Gesicht geben. Zusammen mit Joel Locher am Kontrabass und Joschi Graf an der Rhythmusgitarre sowie Gesang arbeiten sie - von ungebrochenem Drang nach Perfektion getrieben – kontinuierlich an neuem Material, so dass kein Konzert dem anderen gleicht.

Mit dabei ist Gismos 25-jährige Schwester Cheyenne, die immer öfter das erfolgreiche Trio mit ihrer schönen warmen Stimme zum Quartett erweitert.

Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr, gelümmelt werden darf ab 14 Uhr – Decke und Picknickkorb nicht vergessen!

Der Eintritt beträgt 10 Euro. Reservierungen und Informationen unter 0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.