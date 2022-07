Im Museums-Wandersonderzug nach Welzheim

Schorndorf. Das größte Wanderfest der Welt hält Einzug im Remstal: Von Mittwoch, 3., bis Samstag, 7. August, sind der Schwäbische Albverein und das Remstal die diesjährigen Ausrichter des Deutschen Wandertages. Bereits am Samstag, 30. Juli, können Interessierte einen ersten besonderen Wanderausflug genießen: im Wandersonderzug der Schwäbischen Waldbahn.

Unter Volldampf fährt der Museumszug am Samstag, 30. Juli, von Schorndorf ab. Ziel ist Rudersberg und Welzheim im Schwäbischen Wald.

Bereits am Morgen um 9.50 Uhr starten die historischen Wagen ihre Reise. An Bord befinden sich eine Großzahl an Wanderführern des Schwäbischen Albvereins, die nach dem Ausstieg an einem der Zielbahnhöfe verschiedene thematische und geführte Touren für alle Zielgruppen in die Region anbieten - von sportlicher Wanderung über naturnahe Erlebniswege bis zu Familientouren.

Nach der Wanderung bleibt meist noch genug Zeit für eine zünftige Einkehr oder um noch mehr auf eigene Faust zu erkunden, bevor die Schwäbische Waldbahn um 17.40 Uhr ihre Rückfahrt nach Schorndorf antritt, wo sie gegen 18.40 Uhr zurückerwartet wird.

Für einen geselligen Abschluss empfiehlt sich ein Ausstieg in Rudersberg zur 2. Nacht der Backhäuser mit schwäbischen Spezialitäten aus den Backhäusern Rudersbergs. Die Rückfahrt nach Schorndorf mit dem Wiesel ist im Ticket der Schwäbischen Waldbahn inbegriffen.

Die Teilnahme an den geführten Wanderungen ist kostenlos, die Wandertagsplakette hierfür Voraussetzung.

Die Tickets der Schwäbischen Waldbahn sowie die Anmeldung zu den Wanderungen können online unter www.schwaebische-waldbahn.de vorgenommen werden.