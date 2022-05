Sulzbach/Murr. Christiane Maschajechi gastiert im Rahmen der Winter-Kultur-Tage am Freitag, den 13. Mai, um 20 Uhr in der Rock-Discothek Belinda.

Die Kabarett-Veranstaltung findet in Kooperation der Gemeinde Sulzbach an der Murr mit dem Begegnungs- & Kulturzentrum Akzente statt, eingebettet in die Veranstaltungsreihe „Kultur im Kessel“ und ist der Nachholtermin für die entfallene Vorstellung vom 11. März. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstredend ihre Gültigkeit.

Christiane Maschajechi wird in der Belinda ein individuell für Sulzbach an der Murr kreiertes Programm spielen: „In Virus Veritas - Erfrischungswörkschoppen mit Körper, Weingeist und Seelen“. Sie hopst, lacht und erzählt aus dem Leben einer zwangsarbeitslosen Künstlerin, ihren Weiterbildungserfahrungen zur Selbstoptimierung im Hometraining oder als medizinische Fachkraft, als Kellnerin, aus vielen anderen systemrelevanten Berufspraktika…

Die Berufskabarettistin, Showmoderatorin und Nachrichtensprecherin, wird als künstlerischer Tausendsassa, einmalig, voller Elan und wortgewaltig über die Bühne wirbeln und das Publikum begeistern.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und (falls noch vorhanden) 18 Euro an der Abendkasse.

Tickets im Vorverkauf gibt es in Sulzbach im Rathaus, Zimmer 14, Sigrun Konrad, 0 71 93/51-33, bma@sulzbach-murr.de, Willi Beck 0 71 93/65 50, info@belinda-discothek.de), Landmarkt Hübner 0 71 93/93 03 12 und im Rewe 0 71 93/93 10 14 sowie bei Bücher ABC in Murrhardt 0 71 92/86 06 und Buchhandlung Kreutzmann in Backnang 0 71 91/3 25 40.

Weitere Informationen unter www.sulzbach-murr.de und www.belinda-discothek.de.