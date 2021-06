Inspirierter souliger Sound mit Esau’s Misery

Schorndorf. Bei Esau’s Misery pflegen vier der besten jungen deutschen Jazzer rund um Saxophon-Jungstar Jakob Manz einen von der Romantik bis zum Modern Jazz inspirierten souligen Sound. Zu erleben ist das Quartett am Freitag, 2. Juli, 20.30 Uhr, im Jazzclub Session 88 im Hammerschlag.

Alle vier Musiker - der jüngste ist 17, der älteste 22 – sind ehemalige oder aktuelle Mitglieder des Bundesjazzorchesters und Preisträger bei Wettbewerben wie dem Bundeswettbewerb Jugend Musiziert/Jugend Jazzt, Young Lions Jazz Award oder auch dem Leverkusener „future sounds“-Jazzpreis. Ganz aktuell ist der Kontrabassist Jakob Obleser einer von 24 Stipendiaten für 2021 der Kunststiftung Baden-Württemberg, ausgewählt aus 298 Kulturschaffenden.

Das Programm besteht überwiegend aus Eigenkompositionen der Bandmitglieder, daneben nutzt das Ensemble die Vorteile dieser unkonventionelleren Besetzung aus, indem es ein äußerst interaktives Spiel mit einer großen dynamischen und rhythmischen Bandbreite etabliert, was den Zuhörer sehr aktiv in das Live-Erlebnis einbettet.

Zu hören sind Jakob Bänsch an Trompete/Flügelhorn, Jakob Manz an Altsaxophon/Blockflöte, Jakob Obleser am Kontrabass und Felix Ambach am Schlagzeug.

Es gelten strenge Sicherheitsbestimmungen, und die Einhaltung aller aktuellen Regeln ist oberste Pflicht. Der Jazzclub ist von der Theke bis zur Bühne auf alles vorbereitet. . ., teilen die Veranstalter mit.

Karten zu 17 Euro, ermäßigt 13 Euro, gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf,0 71 81/6 23 70, buch@schorndorf-liest.de.