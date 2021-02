Interaktiver Livestream mit dem Schauspieler Klaus Philipp

Waiblingen. Das Bürgerzentrum Waiblingen und das preisgekrönte Landestheater Schwaben gehen neue Wege, um Publikum und Schauspieler in Zeiten der Pandemie ein Gesicht zu geben: mit dem interaktiven Livestream „Event“ am Freitag, 26. Februar, um 20 Uhr.

Der Schauspieler Klaus Philipp steht mit seinem Monolog von John Clancy alleine auf der Bühne des Ghibellinensaals im Bürgerzentrum Waiblingen und spricht in den leeren Saal. Vier Kameras bringen ihn im Livestream zu den Zuschauern zu Hause, transferieren die Emotionen, Gestik und Mimik, die der Zuschauer normalerweise im Auditorium erfährt, unmittelbar auf den Bildschirm. Im Anschluss an die Vorstellung begegnen sich Schauspieler Klaus Philipp und Regisseur Peter Kesten und die Besucher in einem partizipativen digitalen Raum zum offenen Austausch.

Ein Stück der Stunde in Zeiten der Corona-Pandemie

Was ist Theater? Und was kann Theater alles sein? Was sagt das Theater über das Leben und was hat unser Leben mit Theater zu tun? Diesen und anderen Fragen geht John Clancy in seinem komischen und cleveren Monolog Event nach, dem Stück der Stunde in Zeiten der Corona-Pandemie.

Ein Schauspieler steht im gleißenden Scheinwerferlicht auf der Bühne und spricht zum Publikum über sich und die Zuschauer. Er spricht über dieses Ereignis, das man Theater nennt, zu dem sich Menschen versammeln, das Gemeinschaft stiftet.

„Ist überhaupt jemand da draußen“ ruft der Schauspieler in Event ins Auditorium und in der Tat: Derzeit sind die Reihen leer, die Theater geschlossen. „Die Menge fremder Menschen“, die er anspricht, gibt es nicht im Theater. Was tun?

Livestreams sind hier mittlerweile ein beliebtes Mittel. Doch reicht der Livestream aus, um das, was Theater leisten kann, auf den heimischen Bildschirm zu bringen, neben dem Inhalt diese Verbindung zwischen Schauspieler und Publikum zu schaffen, die Theater seit mehr als 2000 Jahren zu einem Ereignis macht?

Es fehlt etwas. Bühnenkunst ist vor allem auf das Liveerlebnis angelegt, darauf, dass Schauspieler, Tänzer, Sänger, Musiker und ihr Publikum denselben Raum teilen, darauf, dass sich jeder Zuschauer direkt angesprochen fühlt, darauf, dass im Auditorium mit anderen geteilte Emotionen viel intensiver sind.

Die Veranstaltung ist gebührenfrei. Der Livestream, der Zugang zum Online-Nachgespräch um 21.30 Uhr sowie weitere Informationen zum Ablauf sind zu finden unter www.buergerzentrum-waiblingen.de/event. Veranstalter ist die Stadt Waiblingen, E-Mail: kultur@waiblingen.de,0 71 51/50 01-16 13.