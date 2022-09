Internationales Fest

„Hochzeit“ ist das Motto für das 22. Internationale Fest in Winterbach, das transkulturell beleuchtet wird. Das Fest findet statt am Sonntag, 25. September, 11.30 bis 17 Uhr, in der Lehenbachschule und auf dem Schulhof in Winterbach.

Das Motto zieht sich durchs Programm und reicht von verschiedenen Hochzeitstänzen bis zur Ausstellung mit Hochzeitsgeschichten und Bräuchen aus Winterbach und vielen anderen Ländern und Regionen. Natürlich gibt es auch wieder ein reichhaltiges Angebot internationaler Speisen an den verschiedenen Ständen.