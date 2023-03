Irische Musik in der Schurwaldhalle

Schorndorf. Auf ihrer „20th Anniversary Tour“ macht die Gruppe Cara in Oberberken Halt und bringt am Sonntag, 19. März, 19 Uhr, irische Musik in die Schurwaldhalle.

Cara zählt zu den erfolgreichsten Bands im Bereich Irish Folk Deutschlands. Die deutsch-schottische Formation setzt sich aus vier versierten Musikern und Musikerinnen zusammen. 2003 gegründet, hat sich die Band in den 20 Jahren ihres Bestehens auch international einen exzellenten Ruf erspielt. Bereits zweimal wurde sie mit dem Irish Music Award ausgezeichnet.

Neben traditionellen Folk-Songs und -Tunes zählen zahlreiche eigene Kompositionen, Songs und Neuvertonungen zum Repertoire. Die Gruppe kreiert ihren eigenen Sound, bei dem die Stimmen der beiden Sängerinnen Gudrun Walther und Kim Edgar im Zentrum stehen.

Der gesangliche Bogen spannt sich von träumerischen Balladen über archaische gälische Mouth Music bis hin zu eigenen Songs mit aktuellem gesellschaftspolitischen Bezug. Die Songs wechseln sich ab mit rasanten Instrumentalstücken, die vom virtuosen Zusammenspiel von Fiddle und Uilleann Pipes leben. Der irische Dudelsack wird von Cara-Neuzugang Simon Pfisterer gespielt.

Was Cara außerdem besonders macht, sind die Interaktion von Gitarre und Piano und die ausgefallenen und rhythmisch und harmonisch reichhaltigen Arrangements der Band. Sie tragen die Handschrift von Jürgen Treyz, Gitarrist, Produzent und musikalisches Mastermind von Cara.

Ergänzt wird die Gruppe von Aimée Farrell Courtney am Bodhrán, eine der bekanntesten und gefragtesten Spielerinnen an diesem Instrument.

Die Veranstaltung ist bewirtet, Einlass ist ab 18 Uhr.

Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es über kontakt@kulturgruppe-oberberken.de,0 71 81/3439 oder -48 52 15 und an der Abendkasse.