Alfdorf. Das Duo Tango Macchiato tritt am Freitag, 27. August, unter dem Motto „It takes two to tango“ in der Gärtnerei Bauer, Tannhof 5 in 73553 Alfdorf-Tannhof auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Duo Tango Macchiato verbindet die Leidenschaft des argentinischen Tangos mit Jazz und anderen Stilen, mit Improvisation und Spielfreude. Macchiato eben, ein guter musikalischer Mix. Der dunkle Ton der Viola verschmilzt mit der Klangfülle des Klaviers, und beide finden ihren Ausdruck in Sehnsucht, Melancholie, beschwingter Heiterkeit oder feurigem Temperament.

Wer zuhört, erlebt einen abwechslungsreichen Konzertabend, doch die Musik lädt auch zum Tanzen ein. Denn gemeinsam ist allen Musikstücken Rhythmus, Improvisation und Bewegung; kurz: der Tango. Viola: Anne-Katrin Styppa, Klavier: Claus Tscherning.

Die Veranstaltung findet im Freien statt, Sitzgelegenheiten und alle Dinge des persönlichen Bedarfs bitte mitbringen. Die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Der Eintritt ist frei, ein Spendenhut geht rum.

Bitte beachten Sie die aktuellen Ansagen des Infotelefons zur Corona- und Wetterlage des Veranstalters Werkstattbühne Stuttgart auf07 11/ 34 22 85 98. Kontakt: www.ukhanne-werkstatt-buehne.com, festivalKABO@gmx.de.