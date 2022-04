J. S. Bachs Johannes-Passion mit Kantorei und musica viva Stuttgart

Schorndorf. Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach kommt am Karfreitag, 15. April, 17 Uhr, in der Stadtkirche zur Aufführung. Der frischgebackene Thomaskantor schuf sie 1724 für den Karfreitagsgottesdienst in der Leipziger Nikolaikirche. Seit damals haben unzählige Menschen durch diese Musik einen inneren Zugang zum Passionsgeschehen gefunden.

Im Gegensatz zur Matthäus-Passion steht in der Johannes-Passion nicht der leidende Christus im Mittelpunkt, sondern Christus als Erlöser und Sieger. Der Evangelist Johannes sieht sozusagen das ganze Passionsgeschehen von Ostern her, deshalb beginnt und endet das Werk nicht mit Klagegesängen, sondern mit Lobpreisungen.

Nach 31 Jahren dirigiert Kirchenmusikdirektorin Hannelore Hinderer zum letzten Mal die Schorndorfer Kantorei samt Jugendkantorei zusammen mit dem Ensemble musica viva Stuttgart, ergänzt durch Holzbläser, Gambe und Orgel (Elisabeth Englert).

Namhafte Gesangssolisten wirken mit: Fanie Antonelou (Sopran), Julia Werner (Alt), Roger Gehrig und Dennis Marr (Tenor) sowie Jens Paulus und Daniel Raschinsky (Bass).

Das Konzert dauert etwa zwei Stunden (mit Lüftungspause).

Vorverkauf und Corona-Bestimmungen

Nummerierte Eintrittskarten gibt es bei der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5, zu 21, 18, 15 und 12 Euro, ermäßigt jeweils 3 Euro weniger für Erwerbslose mit Ausweis, Schüler, Studenten). Kinder unter sechs Jahren und Rollstuhlfahrer erhalten ihre Karten kostenlos. Vorbestellungen sind möglich unter0 71 81/25 99 24.

Auf der Kantorei-Website www.schorndorf-kantorei.de ist der nummerierte Sitzplan der Stadtkirche einsehbar. Dieser wurde der aktuellen Situation angepasst.

Die Abendkasse befindet sich in der Stadtkirche und öffnet um 16 Uhr. Damit das Konzert pünktlich beginnen kann und sich keine Menschenansammlungen bilden, wird der Vorverkauf dringend empfohlen.

Während des gesamten Konzerts muss eine FFP2-Maske getragen werden.