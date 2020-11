Jahresausstellung im Internet

Korb. KAFF digital - 42. Ausstellung des Korber Arbeitskreises Farben und Formen (KAFF) findet in diesem Jahr virtuell statt.

Schweren Herzens haben sich die Kunstschaffenden des KAFF in diesem Jahr dafür entschieden, ihre traditionelle Jahresausstellung diesmal komplett ins Internet zu verlegen. Normalerweise findet die Ausstellung des KAFF immer an zwei Tagen Mitte November in der Alten Kelter in Korb statt, doch Corona und die damit einhergehenden Sicherheits- und Hygienevorschriften hätten die erlaubte Anzahl an Gästen derart reduziert, dass neben den Künstlern nur eine weitere Handvoll Gäste hätten anwesend sein dürfen. Und eine Ausstellung lebt nun mal vom und für das Publikum, für das sie ja auch inszeniert wird. Abgesehen von der Frage „wer darf rein, wer muss draußen bleiben“ wäre auch eine schöne und stimmungsvolle Vernissage ganz unmöglich gewesen, von der traurigen Atmosphäre eines zwangsweise fast besucherlosen Ausstellungsraumes ganz zu schweigen. „Das bedauern wir sehr“, sagt Bettina Wyderka und spricht damit allen „KAFFlern“ aus dem Herzen, „für uns war es jedes Mal ein Höhepunkt im Jahr, mit immer sehr vielen treuen Besuchern“.

Damit die elf Künstlerinnen und Künstler des KAFF ihre aktuellen Werke trotzdem zeigen können, gibt es nun in diesem Jahr eine virtuelle Ausstellung. „Wir laden Sie ganz herzlich ein, uns auf unserer Homepage zu besuchen und sich die Werke anzuschauen. Und natürlich hoffen wir sehr, im nächsten Jahr wieder (…) in der Alten Kelter ausstellen zu können“. Auf der Internetseite des KAFF sind ab sofort die neuesten Bilder, Drucke, Plastiken und Skulpturen zu sehen, welche im Lauf des Jahres entstanden sind.

Die KünstlerInnen: Karin Bürkert, Margit Haas, Michael Hempel, Gerhard Knappich, Dani Lüdecke, Jo Nagel, Nadine Schiek, Hannelore Scharmann, Kristina Wacker, Heike Weiß, Bettina Wyderka.

Die virtuelle Ausstellung: www.kaff.info