Jahresfeier mit Ernst Mantel

Alfdorf. In seinem neuen Solo-Programm „Gell“ bringt Ernst Mantel „Schwäbisch in Höchstform“, so die Meinung der Kritiker. Auf Einladung des Sängerkranzes Alfdorf 1858 kommt der Künstler am Samstag, 30. April, 19 Uhr, zur Jahresfeier des Vereins in die renovierte Kultur- und Sporthalle Alfdorf.

Im Vorprogramm trägt der Männerchor des Sängerkranzes unter Leitung von Peter Nickel einige seiner besten Lieder vor.

Zweimal musste die Veranstaltung wegen Corona verlegt werden. Umso mehr freut sich der Sängerkranz, nun endlich diese Veranstaltung durchführen zu können.

Saalöffnung ist um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Es gelten die dann aktuellen Corona-Vorschriften.

Karten im Vorverkauf gibt es bei allen Sängern, den Vorverkaufsstellen Kreissparkasse und Volksbank Alfdorf, unter0 71 72/32 99 10 und per E-Mail an shientz@gmx.de.

Der Vorverkaufspreis beträgt 22 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Da es eine begrenzte Zuschauerzahl gibt, sollte man mit dem Vorkauf nicht zu lange warten. Bereits gekaufte Eintrittskarten zu früheren geplanten Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit.