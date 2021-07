Jailhouse-Classics-Duo: Es lebe die Freiheit!

Welzheim. Die Kultursäule lädt zu einem außergewöhnlichen Konzertabend mit dem Jailhouse-Classics-Duo am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr in die Eugen-Hohly-Halle ein. Sie bringen ein spannendes, buntes und vielseitiges Programm auf die Bühne.

Der Geiger Jochen Narciß-Sing und der Gitarrist Veet Jürgen Ohnemus haben sich 2015 zu diesem nicht alltäglichen Duo zusammengefunden.

Aus der Feder solch unterschiedlicher Komponisten und Musiker wie Franz Schubert, Astor Piazzolla, Manuel de Falla, John Williams, Django Reinhard und Freddy Mercury stammen ihre Kleinodien der klassischen Musik, der leichten Muse und der Rockgeschichte mit internationalem Flair.

Ein spannender Mix, der gekonnt, aber nicht zu ernst von beiden präsentiert und moderiert wird und Raum für Improvisationen und gewagte Klangexperimente bietet. Daher das Motto „Es lebe die Freiheit!“.

Jochen Narciß-Sing studierte Violine an der Musikhochschule in Stuttgart. Ein wichtiger Bestandteil seiner Ausbildung war das Studium der Kammermusik in der Quartettklasse des Melosquartetts. Meisterkurse und Kurse bei Jazzgeiger Hajo Hoffmann ergänzten sein Studium.

Jürgen Ohnemus studierte Gitarre an der Musikhochschule in Trossingen. Ein Schwerpunkt seines Studiums war neben der Gitarre Komposition, Jazzharmonielehre und Improvisation. Meisterkurse unter anderem bei Leo Brouwer und Odair Assad vollendeten sein Studium.

Karten gibt es nur im Vorverkauf!

Das Konzert findet unter den aktuellen Corona Bedingungen statt, daher ist die Anzahl der Plätze begrenzt.

Karten zu 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es im nur Vorverkauf in der Limes-Buchhandlung,0 71 82/92 93 68.