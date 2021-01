Jakob Mayer: Livestream-Konzert

Waiblingen. Der Singer/Songwriter Jakob Mayer tritt am Samstag 30. Januar, 20 Uhr, im Kulturhaus Schwanen auf. Das Konzert wird von FeierabendTV live gestreamt und findet ohne im Schwanensaal anwesendes Publikum statt. Die Veranstaltung kann durch den Kauf eines Kulturtickets unterstützt werden.

Das Konzert im Livestream findet man unter: https://youtu.be/pF9E5V-OLB8.

In der Meldung des Veranstalters heißt es: „Jakob Mayers Songs erzählen aus dem Leben von Dir und ihm - ohne große Umschweife. Der Ottonormalverbraucher, der sich immer auf der Kippe zwischen Alltag und Ekstase befindet. Was muss er bewältigen? Was beschäftigt ihn? Was ist mit dieser verdammten Lethargie? Und ab wann werden Beziehungen eigentlich uncool? Das alles untermalt er mit einer positiven Ausrichtung, denn: Schwarzmalen war gestern. Das ist er. Das ist Jakob Mayer. Im Kern: immer er selbst.“

FeierabendTV sendet erneut aus der „Isolation“, um den Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend und den MusikerInnen und TechnikerInnen ein kleines Auskommen zu sichern. Deshalb bitten die Veranstalter um Unterstützung bei den Zuschauern: Das Streaming ist kostenlos, wer möchte, kann durch den Kauf eines Kulturtickets zur Finanzierung der Veranstaltung beitragen.

Das Kulturticket gibt es bei reservix und an allen VVK-Stellen für 7 Euro (kleiner Geldbeutel), 12,50 Euro (mittlerer) und 18 Euro (großer). Es kann, wann immer man dazu Lust hat, erworben werden unter kulturhaus-schwanen.de/kulturticket.

Inforamtionen und Unterstützungsmöglichkeiten von FeierabendTV finden Interessierte im Internet unter www.feierabend.tv.