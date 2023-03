Jan Jakob Trio mit locker-groovigen Songs

Sulzbach/Murr. Das Jan Jako Trio gastiert am Sonntag, 2. April, 18 Uhr, bei der Live-Reihe „Kultur im Kessel“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr. Lockere und groovige Songs kommen heraus, wenn der Hannoveraner Jan Jakob seine Gitarre nimmt und anfängt zu singen.

Authentisch. Sein Credo ist, rauszulassen, was sowieso raus will. Jan Jakob beobachtet die Welt und lässt sich von ihr inspirieren. Lustige, große und wichtige Themen des Lebens, direkt, ohne Umschweife, aber immer kreativ und unaufdringlich werden diese musikalisch bearbeitet. Nicht ohne Tiefgang. So begeistert Jan Jakob und seine Band das Publikum – vor allem live. Manche sagen, er klinge wie eine Mischung aus Jack Johnson, John Mayer und Sting – seinem großen Vorbild. Musikalisch geht er einen ganz eignen Weg zwischen Singer/Songwriter, Indie-Pop, Jazz, Soul und Folk – eine grandiose Mischung.

Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel oder über die Reservierungstelefone 0 71 93/65 50, 01 76/43 82 95 79 und 0 71 93/9 34 32 03.