„Jauchzet, frohlocket!“ - Weihnachtskonzert der Michaelskantorei Waiblingen

Waiblingen. Die Michaelskantorei veranstaltet am zweiten Adventswochenende ein Weihnachtskonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach, das sowohl am Samstag, 3. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember um 17 Uhr aufgeführt wird.

Bei den Weihnachtskonzerten der Michaelskantorei erklingen aus Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ die Kantaten I „Jauchzet, frohlocket“ und III „Herrscher des Himmels“, die den weihnachtlichen Jubel mit Pauken und Trompeten zum Klingen bringen.

Zudem steht das selten zu hörende „Magnificat“ BWV 243 auf dem Programm, das im Wechsel zwischen intimen Soloteilen und packenden Chorpassagen den Lobgesang der Maria „Meine Seele erhebt den Herren“ eindrücklich zur Geltung bringt.

Claudia Böhme (Sopran), Teresa Smolnik (Mezzosopran), Margret Hauser (Alt), Christopher Kaplan (Tenor), Thomas Scharr (Bass) und die Michaelskantorei werden vom Collegium Instrumentale begleitet, Kinder- und Jugendkantorei treten bei den Chorälen dazu. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Immanuel Rößler.

Karten zum Konzert gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo (Scheuerngasse) und an der Abendkasse.