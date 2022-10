Schorndorf. Jazz als einzige Genrezuschreibung reicht nicht aus, um sich der Musik von Fazer zu nähern. Die Ästhetik der Münchner Band ist von unterschiedlichsten Einflüssen geprägt, die von der experimentellen Popmusik von Talk Talk über den Afrobeat eines Fela Kuti, den Krautrock von Can bis hin zum Dub-Techno von Rhythm & Sound reichen.

Zu hören ist das Ensemble am Freitag, 7. Oktober, 20.30 Uhr, im Jazzclub Session 88 im Hammerschlag.

Fazer sind Martin Brugger (Bass), Paul Brändle (Gitarre), Matthias Lindermayr (Trompete), Simon Popp und Sebastian Wolfgruber (beide Schlagzeug).

Kennengelernt haben sich die Musiker an der Münchner Musikhochschule, und von Anfang an war klar, dass die Gruppe mehr als eine Ansammlung von Solisten werden soll. Mal kommen die ersten Kompositionsfäden von Gitarrist Brändle und dem Trompeter Lindermayr, mal geben die beiden Schlagzeuger Popp und Wolfgruber den Groove als Impuls vor.

Dass die Musik von Fazer nicht dem einen Ort und Sound zuzuordnen ist, ist nicht zuletzt der besonderen Bandkonstellation mit zwei Schlagzeugern zu verdanken, die sich viel mit Musik aus Regionen beschäftigen, wo Rhythmus und auch Polyrhythmik eine größere Bedeutung haben als in Europa. Für die Band ein endloses Lernreservoir und Stimulation dazu, Jazz als großes Experimentierfeld zu verstehen.

Karten zu 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, gibt es im Vorverkauf in der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf, 0 71 81/6 23 70, buch@schorndorf-liest.de, und an der Abendkasse.