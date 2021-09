Jazz-Frühschoppen mit den Hardt Stompers

Waiblingen. Die „Hardt Stompers“ sorgen für die musikalische Untermalung des nächsten Jazz-Frühschoppens am Sonntag, 12. September, ab 11 Uhr im Biergarten auf der Schwaneninsel in Waiblingen. Der Eintritt ist frei.

Stilistisch orientieren sich die Hardt Stompers am traditionellen Jazz und klassischen New Orleans Stil in der Art des legendären King Oliver oder des frühen Louis Armstrong. Die Band lässt sich klangfarblich aber auch gern von feiner Nuancierung einer Hot Jazz Combo inspirieren, wenn sie die Besetzung um Gitarre und Kontrabass erweitert. Abgerundet wird das Repertoire durch karibischen Sound, ein bisschen Klezmer und Standards mit deutschen Texten zur Guten-Laune-Musik, so der Veranstalter.

Im Sommer 2014 wurde die Gruppe zum Internationalen Dixielandfestival Dresden eingeladen. Auch bei Konzertreisen ins europäische Ausland traten die Reutlinger Jazzer als musikalische Botschafter ihrer Stadt mehrfach in Erscheinung.

Besetzung: Manfred Schütt – Klarinette, Saxophon, Gesang, Günter Friedhelm – Kornett, Gesang, Wolfgang Schenk – Posaune, Gesang, Peter Maisenbacher – Banjo, Gitarre, Gesang, Karl-Otto Schmidt – Tuba, Kontrabass.

Bei unklarer Wetterlage sollten sich Interessenten in den sozialen Medien oder unter0 71 51/98 69 70 informieren, ob der Jazz-Frühschoppen stattfindet.