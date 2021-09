Peter Bühr and his Flat Foot Stompers sind auf Einladung der Kulturgruppe Oberberken zum Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 10. Oktober, 11 Uhr, in der Schurwaldhalle Oberberken zu Gast. Einlass ist ab 10 Uhr. Die Veranstaltung ist bewirtet.

Die Formation tritt schon seit Jahren in Oberberken auf und erfreut sich größter Beliebtheit. Das Repertoire wurde weiter ausgebaut. Neben den schönen Titeln der alten Flat Foot Stompers gibt es auch wunderbare Arrangements aus der Feder von Johnny Varro, Bob Haggart und Andy Lawrence zu hören.

Es spielen Peter Bühr (Klarinette & Saxophon), Andy Lawrence (Trompete & Gesang), Benno Reinhard (Posaune), Hansi Schuller (Bass), Wolfram Grotz (Piano) und Joe Kukula (Schlagzeug).

Der Eintritt kostet einzeln 18 Euro, ermäßigt 17 Euro, Duo 34 Euro. Karten sind ausschließlich per Vorausbestellung erhältlich per E-Mail an kontakt@kulturgruppe-oberberken.de,0 71 81/34 39 oder0 71 81/48 52 15.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kulturforum Schorndorf statt. Bitte 3G-Regel, Hygieneregeln und Maskenpflicht beachten!