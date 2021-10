Jazz im Bürgerhaus mit Alexandra Lehmler

Backnang. Die Jazzreihe der Spielzeit 21/22 startet am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Backnanger Bürgerhaus mit der Landesjazzpreisträgerin BW 2014 Alexandra Lehmler und ihrem Quartett. Das Programm trägt den Titel „sans mots“, ohne Worte.

Ein Jazzabend mit einer europäischen Besetzung der Spitzenklasse erwartet das Backnanger Publikum zum Saisonstart der Jazzreihe am Samstag, 30. Oktober, im Walter-Baumgärtner-Saal des Backnanger Bürgerhauses.

Alexandra Lehmler, ausgebildet in Mannheim, Stuttgart und Paris, Trägerin des Jazzpreises Baden-Württemberg 2014 und Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg, gehört zu den angesagtesten Musikerinnen der deutschen Szene.

Lehmler ist eine brillante Überzeugungstäterin mit Hang zum Besonderen, die eine sehr persönliche Balance zwischen Leidenschaft und Ausdruckswillen einerseits und der Sinnlichkeit von Groove und Melodie anderseits anstrebt.

Seit Langem schaut sie dabei über die Grenzen nach Frankreich, wo die Jazzszene weitaus stärker von traditionellen und regionalen Musikformen sowie von Migration und Globalisierung geprägt ist.

Neues Album „sans mots“

Lehmlers aktuelle Veröffentlichung „sans mots“ ist eine LP, die in den legendären Bauer Studios in Ludwigsburg eingespielt wurde, live und auf Bandmaschine, ganz ohne Schnitte oder nachträgliches Bearbeiten. Herausgekommen ist dabei ein Kunstwerk, für das es sich lohnt, den Plattenspieler wieder aus dem Keller zu holen – ein Spiegel der musikalischen Persönlichkeit von Alexandra Lehmler: feurig, energisch, wandlungsfähig, sinnlich, gleichzeitig ehrlich und zeitlos.

Konzert von Bob Reynolds verschoben

Mit ihrem aktuellen Release und zusammen mit ihrem europäisch besetzten Quartett bestehend aus Federico Casagrande an der Gitarre, Matthias Debus am Kontrabass und Patrice Héral am Schlagzeug kommt sie nun auch nach Backnang.

Die Veranstaltung findet anstelle des Konzertabends mit Bob Reynolds statt, dessen Tournee pandemiebedingt verlegt werden musste.

Karten

Karten gibt es im Vorverkauf auf www.backnanger-buergerhaus.de/events/alexandra-lehmler/.

Der Einlass erfolgt nur mit Nachweis für geimpfte, genesene oder getestete Personen.

Besucherdaten werden vornehmlich über die LUCA-APP erfasst, die sich die Besucherinnen und Besucher im Vorfeld über Google Play oder den App Store downloaden und damit registrieren können.

Für das Konzert gelten die aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften.