Jazz-Matinee mit dem Gismo-Graf-Trio

Winnenden. Gypsy-Jazz hat einen neuen Namen: Gismo Graf! Erst 28-jährig, kann er inzwischen auf zehn Jahre einer sagenhaften Karriere mit zahlreichen Festivalauftritten und Tourneen weltweit zurückblicken und hat als Gitarrist in der internationalen Gypsy- und Jazz-Szene bereits einen Spitzenplatz eingenommen.

Zu erleben ist das Gismo-Graf-Trio auf Einladung des Fördervereins Alte Kelter am Sonntag, 11. Juli, 11 Uhr, im Theater Alte Kelter Winnenden. Das Konzert wird um 12.30 Uhr wiederholt.

Mit Charisma und jugendlichem Charme führt Gismo Graf die Tradition fort, die ihm durch Joschi Graf, seinem Vater und Mentor, in die Wiege gelegt wurde: Es ist das mitreißende Gitarrenspiel im Geiste des großen Django Reinhardt.

Gismo Graf gibt mit feinfühligem Respekt vor der Vergangenheit dem Gypsy-Jazz ein zeitgemäßes Gesicht. Durch seine innovative Spielart vereinigt er scheinbar verschiedene Genres wie Jazz, Pop, Swing, Bossa Nova und trifft damit den Geschmack und das Herz alter und neuer Jazzfans!

Zusammen mit Joel Locher am Kontrabass und Joschi Graf an der Rhythmusgitarre arbeiten die drei Ausnahmemusiker kontinuierlich an neuem Material, so dass kein Konzert dem anderen gleicht. Die professionelle Virtuosität des Gismo-Graf-Trios wird bei der Jazz-Matinee in Winnenden durch die ausdrucksstarke Stimme von Cheyenne Graf, Gismos Schwester, ergänzt.

Karten für die eingeschränkte Zahl an Plätzen können unter0 71 95/38 39 bestellt werden. Der Eintritt kostet 15 Euro. Jugendliche haben wie immer freien Eintritt.