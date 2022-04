Jazz-Matinee mit dem Trio Tipitina

Winnenden. Der Förderverein Alte Kelter präsentiert eine Jazz-Matinee am Sonntag, 1. Mai, 11 Uhr, im Theater Alte Kelter, Paulinenstraße 33. Zu Gast ist das „Trio Tipitina“ mit Blues, Rock’n’Roll, Boogie Woogie und Ragtime.

Das Trio besteht aus Thomas Scheytt am Klavier, Karoline Dombrowski mit Gesang und Jörn-Paul Weidlich am Schlagzeug und Cajon. Was dieses Trio so außergewöhnlich macht, ist die ungewöhnliche Instrumentierung und die hochkarätige Besetzung.

Karoline Dombrowski ist die ideale Ergänzung der beiden Instrumentalisten: stimmlich immer auf Augenhöhe mit Klavier und Schlagzeug.

Jörn-Paul Weidlich hat ein feines Gespür für exzellente rhythmische Untermalung und Akzente und zeigt sich maßgeblich für die Gestaltung des musikalischen Bildes.

Die schwarz-weißen Tasten bedient kein anderer als Thomas Scheytt. Nicht umsonst zählt er zur obersten Garde der Boogie-Woogie-Pianisten in Europa. Sein kraftvolles und visuelles Spiel verleiht diesem Trio eine unverkennbare und einzigartige Seele.

Karten im Vorverkauf

Karten können über0 71 95/38 39 oder gudrun@obleser.de reserviert werden. Der Eintritt kostet 15 Euro. Jugendliche haben freien Eintritt.

Die Veranstalter empfehlen, einen Corona-Mund-Nasen-Schutz zu tragen.