Jazz mit Peter Bühr und den Flat Foot Stompers

Wie immer führt Peter Bühr durch den musikalischen Abend. Die Besetzung der Band besteht an diesem weihnachtlichen Konzert aus folgenden Musikern: Wolfram Grotz (Piano), Peter Bühr (Klarinette, Saxophon), Peter Schmidt (Schlagzeug), Andy Lawrence (Kornett), Benno Reinhard (Bass), Thomas Oehme (Posaune), Felix Gschwind (Gitarre)

Sicher im Theater

Es gilt ein eingeschränkter Sitzplan. Die Eintrittskarten werden personalisiert und sind nicht übertragbar, mit nummerierten Plätzen und zu Einheitspreisen vergeben.

Es ist für 1,50 Meter Abstand gesorgt (zwischen den buchbaren Sitzplätzen bleiben jeweils drei Plätze frei), zudem gibt es eine sichere Wegeführung und ausreichende Belüftung. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend.

Pausenbewirtung

Das Restaurant RemsStuben, Herbst Genuss Manufaktur bietet an diesem Abend bei Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften in eingeschränktem Rahmen eine Pausenbewirtung an.

Bestellungen für einen nummerierten Stehtisch im Foyer können Interessierte via E-Mail an info@herbst-genussmanufaktur.de oder telefonisch unter 07151-20537-0 abgeben.

Karten im Vorverkauf

Karten für das Konzert gibt es nur im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 13 Euro, bei der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, Waiblingen,0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.buergerzentrum-waiblingen.de.

Der Veranstalter des Jazz-Konzerts mit Peter Bühr ist die Stadt Waiblingen, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement.