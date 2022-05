Jazz-Opening mit „September“

Schorndorf. Mit „September“ und latin flavoured music startet „Ziegeleisee live – Kultur am See“ in die neunte Saison. Los geht’s am Freitag, 6. Mai, 18.30 bis 21.30 Uhr. Der Eintritt ins Ziegeleiseebad ist ab 18 Uhr frei.

September sei die schwäbische Antwort auf Doldingers Passport hieß es schon, oder nach einem Konzert der fünf auf der Insel: „a kind of Weather Report meets Santana“. Beides trifft es aber nur zum Teil.

September entwickeln seit mehr als vier Jahrzehnten aus Jazz, Afro, Latin und Rock einen ganz eigenen Stil, getragen von Spielwitz, Spontaneität und musikalischem Austausch; einen ganz eigenen Klangkosmos aus afro-kubanischen, brasilianischen und rockigen Elementen, virtuos gespielt, im musikalischen Austausch untereinander und mit dem Publikum.

Mit „Neuland“ stellte das Quintett gerade seinen neunten Tonträger vor.

Der von der Presse schon als „Percussion-Paganini“ bezeichnete Live- und Studiomusiker Andreas Pastorek personifiziert die spezifische Mischung von Jazz, Rock und Latin, denn er hat bereits mit Weltstars wie Roger Chapman, Billy Cobham und Carlos Santana zusammengearbeitet. Horst Künzl (dr) und Ulli Eckardt (b) bilden den rhythmischen Motor, der das Quintett am Laufen hält.

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.