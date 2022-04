Jazzquintet The Toughest Tenors und Monika Hoffmann mit „Zehn Musen“

Weinstadt. Mit authentischem Jazz wollen The Toughest Tenors das Publikum am Donnerstag, 7. April, ab 20.30 Uhr im JAK-Keller in Weinstadt-Beutelsbach begeistern.

Das Berliner Jazzquintett, angeführt von den beiden Tenorsaxophonisten Bernd Suchland und Patrick Braun, kommt im Jazzclub Armer Konrad gleich zur Sache: Frisch und virtuos, rau und direkt beweist die Band die nachhaltige Energie von authentischem Jazz.

Sie nehmen die Musik ernst, die seit den 1950ern und ‘60ern ihre zeitlose Legitimation bewiesen hat. Und das mit einem Repertoire, das aus echten Entdeckungen besteht: Längst vergessene Stücke in der Tradition der legendären Two-Tenor-Formationen werden aus den unerschöpflichen Archiven des Jazz hervorgeholt und wieder auf die Bühne gebracht.

Dies funktioniert seit nunmehr 18 Jahren und über 300 Konzerten sehr gut. Das Publikum schätzt die unkomplizierte Herangehensweise der Musiker und spürt den relaxten Groove dieser beseelten Musik.

The Toughest Tenors erhalten stilsicher den Bereich des Jazz am Leben, der früher zur Alltagskultur gehörte und der es verdient, ihn mit dem Herzen zu hören.

The Toughest Tenors, das sind: Bernd Suchland, Tenorsaxophon, Patrick Braun, Tenorsaxophon, Dan-Robin Matties, Klavier, Lars Gühlcke, Kontrabass, Ralf Ruh, Schlagzeug.

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Im Vorverkauf kostet die Eintrittskarte 15 Euro, gegebenenfalls Restkarten zu 18 Euro an der Abendkasse.

Monika Hoffmann mit ihren „Zehn Musen“

Monika Hoffmann gastiert am Donnerstag, 14. April, um 20.30 Uhr im Jazzkeller. Thema des Abends sind ihre „Zehn Musen“ - Frauen, die Hoffmann musikalisch geprägt haben. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung. Doris Day, Judy Garland, Ella Fitzgerald, Rosemary Clooney, Marie Fredriksson, Shirley Bassey, Cezaria Evora, Cher, Barbra Streisand, Etta James: Das sind Monika Hoffmans zehn Musen, vor denen sich die schwedische Sängerin mit ungarisch-deutschen Wurzeln musikalisch verneigt.

Sie haben ihren musikalischen Weg geprägt, nicht zuletzt wegen ihrer Art, Songs einen besonderen Charakter, eine Aura zu verleihen: „Von meinen Musen habe ich gelernt, dass eine Frau alles sein kann: stark, cool, frech, weich, hart, zauberhaft, vertraut, einfach, warm, überwältigend. All die Facetten in Songs einfließen zu lassen, das ist die Essenz meines Albums.“ Inspiriert von diesem Flow, verneigt sich „Ten Muses“ vor den Grand Dames mit einem Streifzug durch verschiedene Stilrichtungen. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass der ursprüngliche Charakter des einen Songs den des anderen beleiht: So wird aus dem balladenhaften „Besame Mucho“ ein Salsafeuerwerk, während sich der Tanzflächen-Crusher „Sway“ in der Melancholie eines letzten Whiskeys an der Bar verliert. Musiker: Monika Hoffmann, Gesang, Arno Haas, Saxophone, Christoph Neuhaus, Gitarre, Jens Loh, Bass, Michael Kersting, Schlagzeug, Patrick Tompert, Klavier, musikalischer Leiter.

Karten kosten im Vorverkauf unter www.jak-weinstadt.de 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.