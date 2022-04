Jazztrio Jones Jones in der Manu

Schorndorf. Das Jazztrio Jones Jones ist am Freitag, 8. April, 20.30 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag zu Gast. Zu hören sind Larry Ochs an Sopranino- und Tenorsaxophon, Mark Dresser am Kontrabass und Vladimir Tarasov am Schlagzeug.

Das Trio startete im Jahr 2006 mit einer Reihe von Konzerten in der San Francisco Bay Area, Ad-hoc-Konzerte wenngleich, die aber nicht ohne Folgen blieben.

Drei Meister des avancierten Jazz und der improvisierten Musik begegnen sich hier. Sie kommen aus keinen geringeren Ensembles wie dem klassischen Anthony Braxton Quartet (Dresser), dem Rova Saxophon Quartet (Ochs) oder dem Ganelin Trio (Tarasov). Freilich waren sie alle drei auch außerhalb dieser Formationen an unzähligen Gruppen mit bahnbrechender Musik beteiligt.

In Jones Jones ist Konzentration nun aber alles. Das also, was sich ganz ohne Netz und doppelten Boden vollkommen improvisiert ausloten lässt. So frank und frei eben, wie jeder aus den Errungenschaften des Free Jazz hervorgegangen ist. Das evoziert bisweilen fesselnde und mitunter auch meditative Sätze improvisierter Musik.

Der Eintritt kostet 22 Euro plus Gebühr im Vorverkauf (www.club-manufaktur.de), 26 Euro an der Abendkasse und 16 Euro für Mitglieder.