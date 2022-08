JB Band rockt die Talaue

Waiblingen. Ausgeprägte Spielfreude und hohes musikalisches Können: Die fünfköpfige JB Band bringt am Samstag, 3. September, ihr breites Repertoire im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Talaue rockt“ auf die Bühne des Waiblinger La Nonna Biergartens. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bei ihrer Reise durch fünfzig Jahre Rock und Pop legt die Band besonderen Wert auf eine weitgehend originalgetreue Aufbereitung des Songmaterials mit genretypischen Sounds und mit Freiräumen, in denen auch die Instrumentalisten ihre Stärken ausspielen können.

Die JB Band gibt es bereits seit 2015. Durch zahlreiche Auftritte bei Großveranstaltungen im Rems-Murr-Kreis und rund um Stuttgart hat sich die Band einen guten Namen gemacht und konnte in den vergangenen Jahren viele treue Fans gewinnen. Im Herbst 2019 wurde die JB Band unter rund 100 am Wettbewerb teilnehmenden Formationen zur besten Liveband der Remstal Gartenschau gekürt und spielte beim großen Finale der Gartenschau in Schwäbisch Gmünd vor über 4000 Menschen.

Für die bei Auftritten der JB Band garantierte mitreißende Performance und professionelle Präsentation der Songs von Deep Purple, Queen, Bon Jovi, Tina Turner, Melissa Etheridge und vielen anderen sorgt an der Bühnenfront die Sängerin Nicole Bornkessel. Nicole ist zertifizierte Powervoice Vocalcoach für Rock- und Popgesang, bringt viel Erfahrung aus den Genres Gospel, Rock, Soul und Blues in die Band ein und überzeugt durch ihren einzigartigen und vielseitigen Stimmsound.

Komplettiert wird die JB Band durch die vier erfahrenen Instrumentalisten Otto Ziegler an der Gitarre, dem Münchner Keyboarder Andreas Seibold, Wolfgang Ilg am Bass und dem Schlagzeuger Horst Künzl, alle gestandene Spezialisten an ihren Instrumenten.

Im vergangenen Corona-Jahr hat die Band außerdem mit „Let love Shine“ einen ersten eigenen Song produziert. Weitere Informationen, Videos und Bilder zur JB Band sind im Internet unter www.jb-band.de und in den gängigen Social-Media-Kanälen zu finden.