Jesus und der Riesenkürbis

„Wenn Jesus damals nicht den Riesenkürbis besiegt hätte, dann gäbe es heute auch kein Halloween!“ – Dieser Spruch macht eigentlich jedes Jahr kurz vor Halloween in den sozialen Netzwerken die Runde. Manche finden es lustig, andere sind genervt, wieder andere gar ... wütend?

Nein, hinter diesem Spruch steckt keine Blasphemie oder Ähnliches. Es ist ein Spott darauf, wie begeistert mitunter Feste gefeiert werden, ohne deren Sinn zu kennen. Zugegeben, die Tradition rund um Halloween zu erfassen, fällt etwas schwer: Jeder weiß ein bißchen was, der Gesamtüberblick fehlt aber. Bei Halloween spielen etliche Bräuche und Vorstellungen hinein, die in den USA zu einem gemeinsamen Fest für alle vermengt wurden.

In dem oben genannten Sprüchlein ist von Jesus die Rede. Und ja, Halloween hat auch tatsächlich etwas mit dem Christentum zu tun. Der Name leitet sich ab von „All Hallows’ Eve“, also „der Abend vor Allerheiligen“. Und dass einen Tag später das christliche „Allerheiligen“ liegt, das hat den Grund, dass die Kirche im Laufe des siebten Jahrhunderts nach Christus den heidnischen Festen etwas entgegensetzen wollte. Das keltische Fest „Samhain“ wurde also terminlich mit einem kirchlichen Datum überdeckt. Viele der Bräuche sind dennoch geblieben.

Welche Traditionen ursprünglich dazu zählen, inwiefern einst ein keltischer „Totengott“ angebetet wurde, gilt als umstritten. Klar ist, dass der Brauch der Kürbisse auf die irische Legende von „Jack O’Lantern“ zurückgeht, der mit einer ausgehöhlten Rübenlampe mit einer Kerze darin seinen Weg zwischen den Welten suchte. Die zu Halloween aufgestellten ausgehöhlten Kürbis-Laternen dienen dazu, den Geistern Verstorbener, die in dieser einen Nacht auf Erden unterwegs sind, ihren Weg zu weisen, damit sie nicht verloren zwischen den Welten wandeln. Dem entspringt auch das „Trick or Treat“, wobei die Kinder eben jene Geister darstellen, die Lebenden „heimsuchen“ und mit kleinen Gaben „besänftigt“ werden, damit sie keinen Schabernack treiben.

Halloween muss nicht jeder mögen. Allerdings finde ich es auch schade, jedes Jahr erneut zu diskutieren, ob „man sowas braucht“. Meine Antwort: Ja! Denn es macht Spaß; es ist eine kurzzeitige Alltagsfluch aus einer Welt, die sich aktuell sehr viel gruseliger präsentiert, als jedweder Halloween-Spuk es vermöchte. – Ein klein wenig Gaudi, Abwechslung und Freude haben wir alle bitter nötig!

Happy Halloween! Ihr Mathias Schwappach