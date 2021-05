Jetzt bei der VHS den Umgang mit Excel und CAD lernen

Winnenden. Bis Anfang Juni geht es an der Volkshochschule online weiter. Sobald es die Corona-Verordnung erlaubt, sollen wieder mehr Präsenzkurse stattfinden. Alle Infos und Kurse finden Interessierte immer aktuell unter www.vhs-winnenden.de.

Nach den Pfingstferien starten Excel-Onlinekurse mit Máté Schäfer: Um Funktionen, Verweis und Verschachtelung geht es am Dienstag, 8. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Am Dienstag, 15. Juni, stehen von 18.30 bis 21.30 Sortieren, Filtern und Datenbank-Funktionen auf dem Programm. Das CAD-System Revit zur Erstellung von 3D-Gebäudemodellen können Architekten, Bauherren und Zeichner an acht Terminen ab Montag, 7. Juni, von 19 bis 22 Uhr kennenlernen.

Online-Vorträge

„Können Apps Leben retten?“ - mit Big Data und Künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung beschäftigt sich ein Vortrag, organisiert vom Deutschen Volkshochschulverband am Dienstag, 8. Juni, um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos, den Link findet man auf www.vhs-winnenden.de unter der Kursnummer 21F10084.

Am Mittwoch, 9. Juni, 18.30 Uhr, lädt Andrea Welz zum digitalen Spaziergang zu den Kunststationen der IGA 1993 in Stuttgart vom Leibfriedschen Garten bis zum Killesberg ein - eine digitale Tour, die man später selbst vor Ort gehen kann.

Sucht im Alter ist das Thema eines Vortrags von Andreas Raether, Chefarzt der Klinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie, am Mittwoch, 2. Juni, um 19 Uhr. Er stellt verschiedene Süchte des höheren Lebensalters, ihre Anzeichen, ihre Auslöser und damit verbundene Gefahren sowie Hilfsangebote dar.

Online in Bewegung bleiben

Mama-Fitness heißt ein Kurs für junge Mütter, die zu Hause trainieren können, während ihr Baby schläft, oder es mit auf die Matte nehmen. Voraussetzung für den Kurs mit Tanja Gallinat, der an sieben Terminen ab Montag, 7. Juni, von 9 bis 10 Uhr stattfindet, ist der Abschluss eines Rückbildungskurses. Die Rückenfitness kann man in einem Onlinekurs ab Montag, 7. Juni, von 10.15 bis 11.15 Uhr trainieren, und das Bodyfit-Programm gibt es ab Donnerstag, 10. Juni, von 10.15 bis 11.15 Uhr.

Online teilnehmen

Man braucht einen PC/Laptop, ein Tablet oder Smartphone. Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmenden per E-Mail eine Schritt-für-Schritt- Anleitung und einen Link, mit dem sie sich in den Kurs einwählen können.