Joaquino und seine sieben Koffer / 17. Februar

Urbach. Wenn Joaquino Payaso mit seinen sieben Koffern mitten durchs Publikum gestolpert kommt, fesselt er vom ersten Moment an die Aufmerksamkeit der Kinder. Zu erleben ist der Kinderclown am Freitag, 17. Februar, 15 Uhr, in der Urbacher Atriumhalle.

Es beginnt ein buntes Programm, in dem Joaquino Payaso einen Koffer nach dem anderen öffnet, deren Inhalt ihm Anlass für seine Nummern ist. Es gibt ein Lied, Zauberei, Jonglierkunst, viele Clownereien, und vor allem versteht er es immer wieder, die Kinder in den Ablauf des Stücks miteinzubeziehen, sie zum Mitmachen zu verführen.

Achim Sonntag ist freier Kindertheatermacher. Nach Erfahrungen in den unterschiedlichsten Theaterformen kam er vor über 30 Jahren über seine eigenen Kinder zum Kindertheater.

Er entwickelte in kontinuierlicher Arbeit ein Konzept mit zwei Schwerpunkten: Erstens spricht er stark die Fantasie der Kinder an und zweitens bezieht er sein Publikum immer in den Ablauf der Handlung mit ein. Die Kinder werden unabdingbarer Bestandteil des Geschehens auf der Bühne.

Karten an der Tageskasse

Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder. Eintrittskarten gibt es ausschließlich an der Tageskasse ab 14.45 Uhr.