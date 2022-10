Jonnes und Mishka in der Harmonie

Lorch. Ein Doppelkonzert mit zwei coolen und authentischen Künstlern findet am Samstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, im Gemeinde- und Begegnungszentrum Harmonie, Poststraße 3, in Lorch statt. Beide sind als Singer-Songwriter mit Acoustic-Pop-Songs unterwegs und sind in der Casting-Show „The Voice of Germany“ weit gekommen.

Als Hauptact kommt Jonnes, ein beeindruckender junger Mann mit grandioser Stimme. Als Opening Act Plus spielt Mishka Mackova mit Michi Simon am Cajon mit neuen Songs auf.

Mit seiner besonders ausdrucksstarken Stimme nimmt man Jonnes jedes Wort ab, wenn er über die kleinen Momente und die großen Fragen des Lebens singt.

2020 nahm der Wahl-Ludwigsburger an der Jubiläumsstaffel von „The Voice of Germany“ teil und schaffte es mit Mark Forster bis in das Viertelfinale der Show. Seine Songs sind eingängige Melodien, gepaart mit intelligenten Texten – von einem jungen Mann, der das Leben liebt und hinterfragt. Auf seinem aktuellen Album „Hoffnungshysterie“ nimmt er sich der Frage an: Was gibt mir Hoffnung, und was wollen wir überhaupt hoffen?

Sängerin aus Plüderhausen

Mishka Mackovas ehrliche, offene und natürliche Art sowie ihre ergreifende Stimmfarbe beeindrucken das Publikum immer wieder aufs Neue. Mit ihrer Gitarre singt sich Mishka in kürzester Zeit in die Herzen der Zuhörer in der ganzen Republik. Die aus Plüderhausen stammende Sängerin ist in Lorch keine Unbekannte, ist sie doch in Lorch zur Schule gegangen.

Für den richtigen Beat wieder mit dabei: Mishkas bessere Hälfte Michi Simon (Percussion) sowie neue Acoustic-Pop-Songs, die sie hier noch vor der offiziellen Veröffentlichung spielt.

Auch Mishka wurde durch „The Voice“ im Jahr 2015 bekannt und war bis letztes Jahr auch als Teil der Outbreakband deutschlandweit musikalisch unterwegs.

Tickets kosten 17 Euro, für Schüler 15 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei Semicolon in Lorch und Elektro Geiger in Waldhausen.

Weitere Infos gibt’s unter foerderverein-harmonie@web.de, www.harmonie-gemeindemittendrin.de/events/.