Jubiläumsabend mit Veeh-Harfen-Ensemble

Anlässlich zehn Jahre Veeh-Harfen-Ensemble in Winnenden-Birkmannsweiler und 20 Jahre Veeh-Harfen-Ensemble in Backnang lädt die Musikschule Hoffnungsland Berglen recht herzlich zu einem musikalischen Abend am Donnerstag, 9. Februar, 18.30 Uhr, ins evangelische Gemeindehaus in Birkmannsweiler ein.

Drei Ensembles, aus Birkmannsweiler/Berglen, Backnang und Rielingshausen, gestalten den Abend gemeinsam.

Ein besonderer Hörgenuss mit der Veeh-Harfe, ein vielfältiges Programm mit Musik, gemeinsamem Singen und kleinen Gedankenimpulsen erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Nach dem musikalischen Genuss sind alle Gäste eingeladen zum gemütlichen Beisammensein bei Suppe, Brot und Getränken.

Um eine Spende wird gebeten.