Jugendmusikschule sorgt für eine klingende Innenstadt

Schorndorf. Am Samstag, 25. Juni, lädt die Jugendmusikschule zum „musikalischen Bummel“ in die Schorndorfer Innenstadt ein. Nach zwei Jahren Pause kann die Straßenmusikaktion „Klingende Innenstadt“ im Jubiläumsjahr der Musikschule wieder stattfinden.

Zwischen 10 und 12 Uhr musizieren zahlreiche Orchester, Bands und Ensembles an verschiedenen Orten in der Fußgängerzone. Insgesamt sind rund 200 Musikschülerinnen und Schüler beteiligt. Bei unbeständiger Witterung gibt es alternative Auftrittsorte.

Folgende Beiträge sind geplant: Mondscheinbrunnen vor der Stadtkirche (alternativ im Saal der JMS): 10 Uhr Rock, Pop und Jazz mit der Bigband und Pop- und Rockbands der Popularmusikschule; Arnoldgalerie (unterm Dach): 10 Uhr Kindersinfonieorchester, 10.40 Uhr Trompetenensemble, 11.15 Uhr Auftaktblasorchester; Ecke Höllgasse/Konstanzer-Hof-Gasse (alternativ unter dem Vordach der Stadtbücherei): 10 Uhr Rhythmisch-musikalische Früherziehung, 10.30 Uhr Hornensemble, 11 Uhr Querflöten und Gitarren; Johann-Philipp-Palm-Straße (alternativ im Rathausfoyer): 10 Uhr Klarinetten und Saxophone, 10.30 Uhr Blockflötengrundkurse, 10.40 Uhr Oboen und Klarinetten, 11.15 Uhr Gitarrenensemble.

Breites Unterrichtsspektrum

Mit dieser Straßenmusikaktion setzt die Jugendmusikschule ein Ausrufezeichen und demonstriert ihre musikalische Vielfalt in der Breite wie auch in der Spitze. Sie gehört mit etwa 2700 Belegungen und 85 Lehrkräften zu den größten Musikschulen in Baden-Württemberg.

Das Unterrichtsspektrum ist sehr breit und umfasst Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente sowie Gitarre, Mandoline, Klavier, Akkordeon und Harfe. In der Popularmusikschule werden E-Gitarre, E-Bass, E-Piano, Keyboard, Schlagzeug, Percussion und Popgesang unterrichtet.

Ein Teil des Instrumentalunterrichts ist die musikalische Spitzenförderung mit der Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“.

In der Elementarstufe gibt es zahlreiche Kursangebote, von den Eltern-Kind-Kursen bis hin zu instrumentalen Basiskursen für Schulanfänger. Auch in Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, Musikvereinen und Senioreneinrichtungen hat sich die Jugendmusikschule als verlässlicher Partner profiliert.

Große Bedeutung im Ausbildungskonzept hat das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Ensembles, Bigband und Popbands. Das macht viel Freude, bildet Gemeinschaft, motiviert und fördert soziale Kompetenzen.

Unterricht auch für Erwachsene

Unter dem Motto „Ich wollt’ schon immer mal...“ bietet die Jugendmusikschule für Erwachsene und Senioren neben dem Regelunterricht ein Gutscheinheft für Musikunterricht an. Die vier Gutscheine können zeitlich flexibel bei Lehrkräften für Instrumental- oder Vokalunterricht eingesetzt werden. Eine ideale Möglichkeit zum Schnuppern für Neueinsteiger oder zum Auffrischen der musikalischen Fertigkeiten am Instrument.

Das Gutscheinheft ist in der Verwaltung der Jugendmusikschule erhältlich.

Wer sich allgemein über das Angebot der Jugendmusikschule genauer informieren möchte, sollte sich den Samstag, 24. September, notieren. An diesem Tag findet im Musikschulgebäude in Schorndorf, Karlstraße 21, von 10 Uhr bis 12 Uhr eine Instrumentenberatung statt.

Ansonsten gibt es vor den Sommerferien noch zahlreiche Konzertveranstaltungen in Schorndorf und in den Mitgliedsgemeinden, bei denen man einen Eindruck vom örtlichen Unterrichtsangebot gewinnen kann.

Ein Highlight ist sicher das Sinfoniekonzert am Freitag, 15. Juli, zum Scho-Wo-Auftakt um 20 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf.

Alle Konzerttermine und weitere Infos stehen auf der Homepage der Jugendmusikschule unter www.jms-schorndorf.de.