Jugendmusikschule zum Anfassen

Schorndorf. Dieses Jahr feiert die Jugendmusikschule Schorndorf ihr 40-jähriges Bestehen. Zahlreiche Veranstaltungen in Schorndorf und den Mitgliedsgemeinden zeigen, welche musikalische Vielfalt sich seit der Gründung entwickelt hat.

Im Hinblick auf das im April beginnende Sommersemester präsentiert die Jugendmusikschule am Samstag, 19. Februar, ihr umfassendes und breitgefächertes Unterrichtsangebot.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen, das umfangreiche Angebot der Musikschule kennenzulernen und sich von den Musiklehrern individuell beraten zu lassen. Vorab ist keine Anmeldung nötig, allerdings wird die Zahl der Besucher beschränkt. Es gilt die 2-G-Regel, ein entsprechender Nachweis ist am Eingang vorzulegen.

Elementarstufe

Der Tag der offenen Tür beginnt mit einem Mitmachvormittag des Elementarbereichs. Die Schnuppertermine sind: Eltern-Baby-Musik um 9.30 Uhr; Musik und Spiel um 10 Uhr und 10.45 Uhr; Rhythmisch-musikalische Früherziehung um 10 Uhr, 10.45 Uhr und 11.30 Uhr.

Ab 14 Uhr Instrumentenberatung

Die Veranstaltung geht um 14 Uhr mit der Instrumentenberatung weiter. Alle Besucher bekommen Gelegenheit, unter fachkundiger Anleitung erste musikalische Versuche zu unternehmen und die verschiedenen Instrumente auszuprobieren. In den Unterrichtsräumen Jugendmusikschule stehen bis 16.30 Uhr die Musikpädagogen für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.

Die Popularmusikschule präsentiert ihr Angebot

Auch die Popularmusikschule ist mit ihren Fächern vertreten. Das gemeinsame Musizieren in Rock- und Popbands, im Jazzensemble oder in der Bigband ist ein großer Motivationsfaktor für die jungen Popmusiker. Sitz der Popularmusikschule ist im Hammerschlag 8 in Schorndorf, neben dem Club Manufaktur.

Breites Unterrichtsangebot im Elementarbereich

Für die Sechs- bis Achtjährigen gibt es in der Elementarstufe neben den in allen Zweigstellen angebotenen Blockflöten-Grundkursen zusätzlich in Schorndorf die Streichervorschule, Percussion-Kurse und das Instrumentenkarussell. Letzteres richtet sich an Grundschulkinder, die gerne musizieren möchten, sich aber noch nicht für ein Instrument entschieden haben. Sie werden innerhalb eines halben Jahres an verschiedene Instrumente herangeführt.

Musizieren in Ensembles

Außerdem engagiert sich die Jugendmusikschule erfolgreich in der Förderung von musikalischen Talenten, was sich regelmäßig in hervorragenden Ergebnissen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ widerspiegelt.

Ein wichtiger Aspekt im Ausbildungskonzept der Jugendmusikschule ist das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Ensembles und Popbands. Einen großen Stellenwert haben die Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, Musikvereinen und Senioreneinrichtungen.

Auch Erwachsenen bietet die Musikschule ein Angebot. Neben dem regulären Unterricht gibt es ein Gutscheinheft für vier Unterrichtseinheiten. Nähere Infos auf www.jms-schorndorf.de.

Anmeldeschluss am Freitag, 11. März

Das Sommersemester beginnt im April. Die Anmeldung ist im Internet unter www.jms-schorndorf.de möglich. Dort stehen auch weitere Informationen wie aktuelle Kurszeiten. Die Geschäftsstelle der Jugendmusikschule, Karlstraße 21 in Schorndorf, ist unter0 71 81/6 34 80 zu erreichen.