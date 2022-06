Jugendstil-Serenade im Rosengarten der Villa Franck

Murrhardt. Zur Serenade mit handgemachter, moderner Musik der Jahrhundertwende laden die Stuttgarter Saloniker am Samstag, 2. Juli, ab 14 Uhr in den Jugendstilsalon der Villa Franck, Hohenstein 1 in Murrhardt. Von Kapellmeister Patrick Siben locker moderiert, erklingen Strausswalzer, Charakterstücke der mondänen Salons und fetziger Swing.

Hausherr Patrick Siben empfängt die Gäste ab 14 Uhr im Café Franck im Gartenparterre der Villa mit einer Auswahl Franckscher Kaffeesorten, Hochland-Bohnenkaffee und frischen Obstkuchen. Um 15 Uhr geht’s zu einer Führung durch Park und Gebäude. Im Anschluss folgt um 17 Uhr das Konzert – je nach Wetter im Rosengarten oder im Salon.

Der Jugendstil-Park des Gartenbauers Albert Lilienfein und die Ausstattung der Architekten Schmohl & Staehelin der Jugendstilvilla Franck im Stil der Wiener Secession schaffen die Atmosphäre für eine Zeitreise in die Kultur der mondänen Gründerzeiten und in die Goldenen Zwanziger: Wiener Walzer der späten K.u.k.-Monarchien werden ebenso dargeboten wie Charakterstückchen der bürgerlichen Berliner Salons, aber auch avantgardistische Piècen aus dem Paris der Jahrhundertwende und Early Jazz aus New Orleans und New York.

Parken kann man in der Rudi-Gehring-Straße 1 in Murrhardt. Der Fußweg vom Parkplatz ist beschildert und beträgt fünf bis sieben Minuten. Gäste mit Gehbehinderung dürfen gerne vorgefahren werden.

Tickets und weitere Infos gibt es auf www.villa-franck.de/jugendstilkonzert. Platzreservierung unter www.villa-franck.de/karten, info@villa-franck.de oder0 71 92/93 40 36.

Die Jugendstil-Serenade in der Villa Franck findet noch einmal am Samstag, 1. Oktober, statt.