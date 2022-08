Jukebox-Konzert mit Bottom Up

Remshalden. Das Duo Bottom Up kommt am Donnerstag, 18. August, bereits zum dritten Mal auf die „zamma“-Open-Air-Bühne im Bistro mit Live-Musik, Untere Hauptstraße 10 in Geradstetten.

Ab 19 Uhr kann man sich mit Cocktails und argentinischen Kleinigkeiten im chilligen Hof einstimmen und schon mal aus der Setliste die Wunschlieder auswählen, denn auch dieses Jahr gibt es wieder das beliebte Jukebox-Konzert. Von A wie ABBA über Adele, Beatles, Herbert Grönemeyer, Carol King, Shakira, Ray Charles, Joss Stone und Queen bis Z wie Zaz ist alles dabei.

Maike Roth am Gesang wird von Herbert Schläfer am Piano begleitet. Gemeinsam machen die beiden Remstäler schon seit über neun Jahren gemeinsam Musik. Die Setliste wurde länger und länger - und die Auswahl der Songs für die Konzerte somit immer schwieriger. So wurde die Idee eines Jukebox-Konzerts geboren. Das Publikum wählt spontan die Songs aus, die gespielt werden sollen.

Der Eintritt ist frei, für die Band geht der Hut rum.

Weitere Informationen gibt es auf www.zamma-geradstetten.de; bei schlechtem Wetter findet das Bistro im Innenraum statt.