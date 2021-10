„Jump!“, ein fulminantes Spektakel

Urbach. „Jump!“ – die neue Starbugs Comedy Show hat die Welt noch nicht gesehen! Mit hinreißender, verblüffender Dynamik verlassen Starbugs Comedy in ihrer neuen Show die bekannten Sphären der Comedy. Die drei coolen Typen ziehen ihr Publikum so umwerfend fantasievoll, witzig und listig herein, dass es aus dem Staunen nicht mehr herausfindet.

In der Urbacher Auerbachhalle kann man das alles am Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, erleben.

Sie erzählen keine Witze, und dennoch lacht das Publikum in einem durch: Drei Männer, drei rot-weiß-gestreifte T-Shirts, verblüffende Effekte und Requisiten genügen, um das Publikum in einem begeisternden, minutiös getakteten Spektakel mitzureißen.

Die neue Komikdroge ist umwerfend stark - voller Timing, Rhythmus, Sound und Songs. Wie sich das anfühlt: schlicht phänomenal. Man ahnt, wie’s funktioniert, und kann’s nicht fassen. Pausenlos geht etwas in die Hose, aber nie so, wie man es erwartet. Wenn man glaubt, der Schuss sei draußen, erwischt einen hinterher kalt der Knall.

Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel machen mit Starbugs Comedy die weltweit erfolgreichste Schweizer Comedy-Show. Ihre Gastspiele in über dreißig Ländern und Städten von New York bis Tokio haben ihnen schon unzählige Preise eingebracht.

Maskenpflicht wegen hoher Besucherzahl

Es gelten die zum Veranstaltungstermin aktuellen örtlichen Corona-Bestimmungen: 3G-Regel, Erfassung und befristete Speicherung der Personalien von Besucherinnen und Besuchern – und speziell bei dieser Veranstaltung erwarteten hohen Besucherzahl Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung.

Anders als in den Programmbroschüren angekündigt, erfolgt keine Bewirtung.

Alte Karten weiterhin gültig

Bereits für die 2020 und 2021 mehrfach verschobene Veranstaltung mit Starbugs Comedy erworbene Eintrittskarten sind für diese Veranstaltung weiterhin gültig.

Weitere Karten im Vorverkauf gibt es coronabedingt derzeit nur beim Servicebüro des Urbacher Rathauses,0 71 81/80 07-99, servicebuero@urbach.de, und auf www.reservix.de. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 21 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 24 Euro.