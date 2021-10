Junger Jazz in großen Stiftskeller

Weinstadt. Auch der schönste JAK-Sommer geht irgendwann zu Ende. Doch in Weinstadt kommen Jazzfans auch in der Herbst-Saison voll auf ihre Kosten: Der Jazzclub Armer Konrad (JAK) lädt am Samstag, 9. Oktober, in den großen Stiftskeller, Stiftstraße 32 in Beutelsbach ein. Ab 20.30 Uhr spielt das Quartett um den Esslinger Saxophonisten Lukas Wögler. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Die noch junge Band um Lukas Wögler fand sich im Sommer 2019 zusammen. Die Kompositionen des Bandleaders überzeugen durch schlichte, kräftige Melodien und Harmonik. Speiste sich das Repertoire anfangs noch aus dem Great American Songbook, widmete sich die Band schon bald vermehrt eigenen Kompositionen, die sich an Vorbildern aus der modernen amerikanischen Jazzszene orientieren.

Das Lukas Wögler Quartett grenzt sich dabei gegen den beim Jazz weit verbreiteten Hang zu Experimenten deutlich ab, stattdessen wollen die vier Nachwuchstalente auf die unkomplizierte Schönheit der Musik aufmerksam machen.

Damit der JAK auch im Herbst Konzerte für ein wenigstens mittelgroßes Publikum anbieten kann, musste etwas Geräumigeres als der kleine JAK-Jazzkeller her. Durch die Sanierung der Lüftungsanlage im großen Stiftskeller hat die Stadt Weinstadt eine Location geschaffen, die Konzerte unter Corona-Auflagen auch während der Wintermonate möglich macht. Gäste können nun unter Beachtung der gültigen Bestimmungen die einmalige Atmosphäre des Stiftskellers genießen.

Luz Weber, der zweite Vorsitzende des Jazzclubs, ist dankbar, dass die Stadt diesen Umzug möglich gemacht hat. „Uns war im Vorfeld der Planung wichtig, dass alle Bands, deren Auftritt durch Corona verschoben werden musste, jetzt endlich nach Weinstadt kommen können. Das ist uns mit dem aktuellen Programm und durch die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt nun gelungen.“ Durch den Wechsel in den „großen Bruder“ des kleinen JAK-Kellers wurden einige der traditionellen Donnerstagskonzerte auf Samstag gelegt, da der große Stiftskeller unter der Woche auch noch anderweitig genutzt wird. Das gesamte Programm gibt es auf www.jazzclubarmerkonrad.de.

Karten für das Konzert des Lukas Wögler Quartetts kosten im Vorverkauf (VVK) 15 Euro, die Ermäßigung beträgt 3 Euro. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum VVK. Mit einem Ticketkauf über den VVK ist die notwendige Datenerfassung aufgrund der Corona-Regeln erledigt. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Mehr auf https://davidgiesel.de/lukas-woegler-quartett.