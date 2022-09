Kabarett im Schwanen mit Simon Pearce

Waiblingen. Kabarettist Simon Pearce kommt am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Pea(r)ce on Earth“ ins Kulturhaus Schwanen.

Simon Pearce ist ein Urbayer. Als Sohn der Volksschauspielerin Christiane Blumhoff und eines nigerianischen Gastronomen wächst Simon Pearce im Münchener Umland auf – in der Gemeinde beäugt und beobachtet. Aber Simon entdeckt die Macht der Worte und begegnet Rassismus und Intoleranz mit Humor. Er dankt den Bayern jeden Tag dafür, dass sie ihm so viel Stoff für sein Comedy-Programm liefern.

Rassismus mit Humor begegnen

Mit einer fulminanten Mischung aus lustigen Anekdoten, die einem seine persönlichen Ängste näherbringen, und gesellschaftskritischen Querverweisen, schafft er es gleichermaßen, zum Lachen wie auch zum Nachdenken anzuregen, und das immer ohne mit dem bekannten Zeigefinger zu drohen.

1981 geboren, absolvierte Simon Pearce eine Schauspielausbildung und ist als Synchronsprecher tätig. Seit 2017 tourt er mit seinen Soloprogrammen „Pea(r)ce on Earth“ durch die Republik.

Mit seinem offenen Brief „An alle Münchner, die glauben, in einer toleranten Stadt zu leben“ löste er sowohl in den Medien als auch in den sozialen Netzwerken eine Debatte über Rassismus aus. 2014 gewann Simon Pearce den Jurypreis des ARD Toleranz Slams und 2018 die Lüdenscheider Lüsterklemme. Zudem ist er häufig im deutschen Fernsehen zu Gast.

Tickets gibt es bei fidels-fritz.de. Die Karten kosten im Vorverkauf inklusive Gebühren 21 Euro, ermäßigt 19 Euro, und an der Abendkasse 22 Euro, ermäßigt 20 Euro.