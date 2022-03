Kabarett im Stiftskeller mit Lutz von Rosenberg Lipinsky

Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky kommt am Samstag, 26. März, in den Stiftskeller nach Beutelsbach. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

„Die Demokratie ist in Gefahr“, sagen die einen. „Wir leben in keiner Demokratie“, sagen die anderen. Es wird Zeit, sich zu vergewissern: Wollen und können wir überhaupt Demokratie? Warum haben wir Gewalten, die auch noch geteilt sind? Und kann das Volk sich nicht mal selber beherrschen, bevor es andere beherrscht? Spannenden Fragen, gerade in diesen kriegsunruhigen Zeiten. Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky hat recherchiert, er stellt dar, aus und bloß. Humorvoll, ernsthaft, tiefgründig.

Karten

Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten gibt es online unter www.weinstadt.de/tickets oder in der Tourist-Information im Alten Bahnhof Endersbach, Bahnhofstraße 21, Telefon 0 71 51/2 72 02-0.