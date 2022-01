Kabarett mit Frederic Hormuth

Mit seinem Programm „Wer ist eigentlich wir?“ eröffnet Frederic Hormuth am Samstag, 29. Januar, die diesjährige Kabarettreihe des Kulturamts Weinstadt. Los geht es um 20 Uhr im Veranstaltungssaal des Weinguts Klopfer im Stadtteil Großheppach.

„Skandierende Cordhosen-Träger rufen ‚Wir sind das Volk’ und meinen dabei sich. Meine Frau sagt ‚Wir müssten mal den Müll runterbringen’ und meint dabei mich. Vegetarier sagen ‚Wir essen zu viel Fleisch’ und meinen damit alle mit Weber-Grill. Und Politiker sagen gerne ‚Wir müssen die Inhalte besser rüberbringen’, meinen dabei aber auf keinen Fall sich selbst“, so Hormuth in seinem Programm. Das „Ich“ sei erforscht und optimiert, aber das „Wir“ befinde sich bei 1,50 Meter Abstand in der Dauerkrise. Nun gelte es zu retten, was zu retten ist, mit Herz, Haltung und Verstand.

Tickets

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Tickets gibt es online unter www.weinstadt.de/tickets sowie beim Remstal Tourismus im Alten Bahnhof Endersbach.