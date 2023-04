Kabarettabend mit Thomas Weber

Spiegelberg. Das Stück „Schwäbisch All – Weber lässt einen fliegen“ ist am Samstag, 15. April, ab 20 Uhr im Theater Kabirinett in Spiegelberg- Großhöchberg zu erleben.

Captain Future war schon dort und bald wird die alte Luckscheitere als erste Weltraumfahrerin der schwäbischen Raumfahrtgeschichte in einen schwäbelnden Zustand versetzt, um im Orbit zu kreisen. Es wird doch kein Problem sein, den Mond mit der schwäbischen Spezies zu besiedeln. In Prenzlauer Berg waren wir doch auch erfolgreich. Da war vorher auch nichts. Das One-Way-Ticket für die Nachbarin ist gebucht. Ein bisschen Tapetenwechsel wird ihr guttun.

Horizonterweiterung. Die Nachfrage für eine Reisebegleitung ist galaktisch! Wenn die Sponsoren mitmachen und Doris in ein paar Jahren ihre Kneipe „Blue Moon“ eröffnet, steht dem Massentourismus ins All nichts mehr im Weg.

Die Milchstraße wird der neue Ballermann. Das Dorf ist vorbereitet seinen Beitrag dazu zu leisten.

Einmal mehr stellt der Kabarettist Thomas Weber die Fragen an das Gestern und Morgen und findet heute die passenden Antworten.

In den Eintrittspreisen von 42 Euro, ermäßigt 36 Euro, sind eine Mahlzeit und ein Getränk enthalten.

Karten-Reservierungen und Informationen unter 0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.