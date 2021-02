Stuttgart. Bereits zum neunten Mal liest der Fastenprediger Bruder Christophorus alias Christoph Sonntag Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern der Landesregierung die Leviten. Weil es „höllische Zeiten“ sind, lädt er seine Gäste direkt in die „Hölle“ ein, ins Epizentrum zwischen Macht und Machenschaft, Hysterie und Pandemie.

Die kabarettistische Fastenpredigt „Das jüngste Ger(i)ücht“ wird im Rahmen der „SWR-Sofa-Fastnacht“ von Sonja Faber-Schrecklein moderiert und zum ersten Mal im Wizemann in Stuttgart aufgezeichnet.

Höllische Zeiten in Baden-Württemberg

Zu sehen ist die Sendung am Sonntag, 21. Februar, 20.15 bis 21.15 Uhr, im SWR-Fernsehen. Nach Ausstrahlung ist die Sendung verfügbar auf ARDmediathek.de.

Aus der Bundespolitik haben sich einige „tierische“ Vertreter angekündigt - mit dem Puppenspiel des Wanke Ensembles unter der Leitung von Sylvia Wanke und Helmut Landwehr. Im selbstbetriebenen Gasthaus „Zur Hölle“ findet ein reger Austausch über deren Zukunftspläne statt. Dabei wird so manchem klar, dass auch politisch eine „Insolvenzwelle“ droht.

Wie so kurz vor der Wahl doch noch „ein Höllenruck“ durchs Land gehen soll, erzählen Petra Binder und Doris Reichenauer alias „Dui do on de Sell“, Thomas Schreckenberger und Christoph Sonntag. Für die musikalische Begleitung sorgt die Band Erpfen-Brass.

Mit Jean-Paul Sartre stellt sich am Ende die Frage: „Die Hölle, das sind die anderen! Oder doch nicht?“